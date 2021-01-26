В Шевченковском районе Киева случилось жуткое происшествие. Так, на улице Пушкинской во время ссоры с парнем 21-летняя девушка напала на него с ножом.

На линию "102" поступило сообщение от врачей о ранении парня. На место происшествия прибыли правоохранители. По предварительной информации, девушка пришла в квартиру своего знакомого, между ними возник конфликт, в ходе которого она схватила нож и ударила им в сердце потерпевшему.

Задержали ее на месте совершения преступления, а парня госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Девушку задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части второй статьи 15 части первой статьи 115 (покушение на умышленное убийство) УК кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

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