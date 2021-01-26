На Донбасі фіксують роботу снайперів противника [ Редактировать ]
Український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Біля Хутора Вільного російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів та кулеметів. Армійця одразу шпиталювали, йому надають усю необхідну допомогу, повідомили в штабі ООС.
Загалом за добу кремлівські загарбники 7 разів порушили режим тиші: накривали вогнем із різних видів озброєння оборонців Водяного і Павлополя. Також уздовж лінії фронту працюють ворожі снайпери.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Снайпера сидять, видно їх. В тепловізора їх видно дуже сильно не заховаються, бо їм же ж теж треба якось нас бачити.
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