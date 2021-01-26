Український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Біля Хутора Вільного російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів та кулеметів. Армійця одразу шпиталювали, йому надають усю необхідну допомогу, повідомили в штабі ООС.

Загалом за добу кремлівські загарбники 7 разів порушили режим тиші: накривали вогнем із різних видів озброєння оборонців Водяного і Павлополя. Також уздовж лінії фронту працюють ворожі снайпери.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України: