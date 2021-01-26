Сборная команда Словении по гандболу отравилась перед матчем чемпионата мира с Египтом. Перед поединком 12 членов команды почувствовали внезапное ухудшение состояния здоровья.

Федерация гандбола Словении считает, что организаторы ЧМ подготовили мероприятие на низком уровне, а также отравили игроков.

Ребята кричали от боли, их рвало, они бросались в туалет со скоростью, будто жизнь их была на кону. Ночью Сташ Скубе и Драган Гайич закрылись в уборной с болями, а перед самым матчем в раздевалке наш самый высокий и сильный игрок Блаж Благотиншек упал без сознания.

Отмечается, что 9 игроков команды, не смотря на не очень хорошее самочувствие, все таки вышли на поле и отстояли честь страны. Матч закончился с ничейным результатом. К тому же, проблемы игроков, здоровье которых находилось в опасном состоянии - не интересовали никого.

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Кроме того, украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры. Это привело к драке между ними, в которую ввязались одноклубницы девушек, а мужчины пытались разнять девушек, а потом едва не подрались друг с другом.

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