Украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры (видео) [ Редактировать ]
Источник: Федерация гандбола Украины
Матч 5-го тура женского чемпионата Украины по гандболу между херсонской "Днепрянкой" и николаевским "Реалом" ознаменовался грандиозной дракой. Нервы у игроков не выдержали под конец игры при счете 27:24.
Гандболистка "Днепрянки" Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол к себе со стороны Светланы Аксеновой и бросила мяч в соперницу.
Это привело к драке между ними, в которую ввязались одноклубницы девушек. Рослые гандболистки наносили друг другу удары и таскали за волосы, а потом устроили "кучу мала" на полу.
В драку включились и мужчины из тренерских штабов обеих команд. Сперва мужчины пытались разнять девушек, а потом едва не подрались друг с другом.
Когда страсти улеглись, обе зачинщицы драки были удалены. Встреча закончилась со счетом 30:28 в пользу "Днепрянки".
Видео драки - с 1:13:00.
Ранее сообщалось, что американские баскетболисты устроили драку в одесском ресторане.
по теме
В Украине пройдут финальные раунды женской Золотой Евролиги-2021 и мужского Евроволей-2023
Голосование проходит в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Украинке и Краматорске
Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового опасного заболевания
Зеленский рассказал о программе "Здоровая Украина"
Общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин