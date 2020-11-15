Матч 5-го тура женского чемпионата Украины по гандболу между херсонской "Днепрянкой" и николаевским "Реалом" ознаменовался грандиозной дракой. Нервы у игроков не выдержали под конец игры при счете 27:24.

Гандболистка "Днепрянки" Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол к себе со стороны Светланы Аксеновой и бросила мяч в соперницу.

Это привело к драке между ними, в которую ввязались одноклубницы девушек. Рослые гандболистки наносили друг другу удары и таскали за волосы, а потом устроили "кучу мала" на полу.

В драку включились и мужчины из тренерских штабов обеих команд. Сперва мужчины пытались разнять девушек, а потом едва не подрались друг с другом.

Когда страсти улеглись, обе зачинщицы драки были удалены. Встреча закончилась со счетом 30:28 в пользу "Днепрянки".

Видео драки - с 1:13:00.

Ранее сообщалось, что американские баскетболисты устроили драку в одесском ресторане.