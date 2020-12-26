На предстоящем чемпионате мира по гандболу, который пройдет с 13 по 31 января 2021 года в Египте, Международная федерация гандбола (МФГ) лишила мужскую сборную России флага и обозначение RUS. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

стоит отметить, что команде запрещено использовать обозначение RUS, но вместо этого можно использовать графический логотип Федерации гандбола России и название "Команда Федерации гандбола России".

Читайте также Гандболистка сборной Украины станет россиянкой?

В официальных документах и трансляциях сборная РФ будет выступать под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation).

Сборная Российской Федерации гандбола начнет свою кампанию в Египте-2021 в группе H, где в спорткомплексе "Борг Аль Араб" встретится с Беларусью, Словенией и Южной Кореей.

Читайте также Соревнования по вольной борьбе превратились в массовую драку (видео)

Вопрос гимна также пока остается открытым, МОК взаимодействует с Олимпийским комитетом России, чтобы прийти к общему решению.

Если не удасться найти компромис до начала чемпионата мира, то во время награждения будет звучать гимн МФГ

Напомним, ранее Россию на 2 года отстранили от участия в международных соревнованиях. Таким образом, иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) иск был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.

Читайте также, Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира. Мы также писали о том, что Свитолина выбыла с Australian Open.

Как ранее сообщалось, промоутер Ломаченко рассказал о потенциальных соперниках украинского боксера в 2021 году. Он добавил, что все будет зависить от состояния здоровья Ломаченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.