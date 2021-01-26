В четверг, 24 января, вечером в городе Измаил Одесской области произошла стрельба на детской площадке. Как выяснилось, 14-летний подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что подозреваемый вместе с приятелем пришел на детскую площадку и начал приставать к двум сверстникам, которые занимались спортом. В ходе спора он несколько раз выстрелил в ребят и скрылся вместе с приятелем.

Как рассказали потерпевшие, металлические шарики, которыми стрелял нарушитель, попали в руки, ноги и спину, однако медицинская помощь им не понадобилась. Правоохранители назначили экспертизу для установления степени тяжести полученных травм.

Полицейские разыскали нарушителя и его товарища. Выяснилось, что оружие принадлежало именно 15-летнему товарищу нарушителя, тот приобрел его в интернете.

Действия 14-летнего нарушителя квалифицировали как хулиганство в соответствии с ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Правовую оценку действиям его товарища дадут позже.

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