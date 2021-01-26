ЧП в Одесской области: подростку грозит до 7 лет тюрьмы [ Редактировать ]
В четверг, 24 января, вечером в городе Измаил Одесской области произошла стрельба на детской площадке. Как выяснилось, 14-летний подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что подозреваемый вместе с приятелем пришел на детскую площадку и начал приставать к двум сверстникам, которые занимались спортом. В ходе спора он несколько раз выстрелил в ребят и скрылся вместе с приятелем.
Как рассказали потерпевшие, металлические шарики, которыми стрелял нарушитель, попали в руки, ноги и спину, однако медицинская помощь им не понадобилась. Правоохранители назначили экспертизу для установления степени тяжести полученных травм.
Полицейские разыскали нарушителя и его товарища. Выяснилось, что оружие принадлежало именно 15-летнему товарищу нарушителя, тот приобрел его в интернете.
Действия 14-летнего нарушителя квалифицировали как хулиганство в соответствии с ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Правовую оценку действиям его товарища дадут позже.
Ранее мы писали о том, что в Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках. Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу
Родители забрали у 12-летней девочки мобильный телефон, которому та уделяла слишком много внимания
Мужчина уже признал себя виновным. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных
Его привезли в столичный Охматдет, поскольку он нуждается в хирургической операции