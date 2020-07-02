Американские биологи смогли вывести формулу для более точного сравнения собачьего возраста с человеческим. Об этом пишет журнал Cell Systems.

В настоящее время для определения "человеческого" возраста собак широко применяется формула "собачий возраст умножить на семь". Биологи считают ее некорректной, поскольку представители разных пород стареют по-разному.

Ученые изучили темпы изменения структуры метильных групп в геномах собак и людей. Это так называемый метод "эпигенетических часов", позволяющий определить возраст клетки, ткани или организма на основании считывания химических модификаций.

Выяснилось, что молодые собаки стареют достаточно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам около 30 лет. В возрасте четырех лет животное напоминает 52-летнего человека, а после достижения отметки в семь лет старение собаки замедляется.

Авторы исследования отметили, что сделали такие выводы на основании анализов 320 людей и 104 собак разных возрастов. Они допускают, что не все породы собак стареют одинаково.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене отпраздновали День собак в парке развлечений.