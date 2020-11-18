Владельцы домашних питомцев часто замечают, как собаки и коты могут лечь напротив телевизора и смотреть в него. Неужели они действительно видят изображение на ТВ таким, как его видим мы? Ученые решили ответить на этот вопрос.

До того, как исследователи взялись проверить, что видят собаки и коты в телевизоре, одна маркетинговая компания еще в 2012 году решила выпустить телевизионную рекламу специально для привлечения внимания собак, показав им корм Bakers.

По задумке авторов ролика, хозяев должно было подкупить то, с каким вниманием их питомцы смотрят рекламу этого корма. Для этого в рекламе использовались высокочастотные звуки, которые не слышит человеческое ухо, но прекрасно воспринимает слух собак. К сожалению, идея с треском провалилась –­ собаки вовсе не обращали внимание на рекламу.

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Но почему же иногда домашние питомцы все же иногда смотрят на экран ТВ, бывает даже реагируют на происходящее? На этот вопрос решило ответить издание MentalFloss, которое заручилось поддержкой специалистов.

Как видят телевизор собаки?

Прежде всего нужно понимать, что у собак дихроматическое зрение: они различают цвета синего и желтого диапазонов, а зеленого – нет. Тогда как у людей зрение трихроматическое, и мы различаем полный спектр цветов. Поэтому яркие цвета на экране для собак более блеклые. Также считается, что зрение у собак более размытое, чем у людей.

Но сложность в другом – собаки обрабатывают частоту кадров экранов иначе, чем люди.

Минимально необходимое количество кадров, воспринимаемое человеком в виде движущейся картинки, составляет от 16 до 25 кадров в секунду. Собаке для этого нужно видеть от 70 кадров и выше.

Таким образом, старый кинескопный PAL телевизор с частотой разверткой в 50 Гц для собаки выглядит как стробоскоп и смотреть на него ей неприятно. А вот современные ЖК и OLED телевизоры с частотой экрана 60-120 Гц для собак гораздо интереснее – там они видят картинку почти также плавно, как человек.

Собачий слух

Со звуком все проще – собаки воспринимают звуки из акустической системы также, как и люди. Но реагируют они только на неожиданный шум, писк игрушки, команды или изображение другой собаки. В исследовании 2013 года, опубликованном в Animal Cognition, говорится, что девять из десяти собак вне зависимости от породы реагируют на другую собаку на экране телевизора или компьютера.

Таким образом, единственное, что может заинтересовать вашу собаку в телевизоре – звук и изображение другой собаки. Но ненадолго – как только собака понимает, что не может взаимодействовать изображением на экране, то быстро теряет к нему интерес.

Причем интерес к ТВ разнится от породы к породе. Собаки охотничьих пород могут ненадолго заинтересоваться движущимися предметами, а ищейки вообще равнодушны к телевизору.

Кошки и телевизоры

Что касается кошек, то тут все проще. Кошки воспринимают все в черно-белом цвете, но прекрасно видят все происходящее на экране. Однако реагируют они только на резкие движения или изображения своей потенциальной добычи.

В исследовании кошки были разделены на пять групп: им предлагали самые разные виды контента, от людей до грызунов, мелких птичек и прочих животных, на которых кошки традиционно охотятся. Оказалось, что сильнее всего кошки реагировали на изображения добычи. Ученым даже пришлось закрепить телевизоры, потому что кошки нападали на экран и переворачивали его.

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