Во вторник, 26 января, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявил о том, что на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 267 человек.

С начала января 2021 количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и сейчас составляет 267 человек.

При этом среди незаконно удерживаемых сепаратистами - 226 являются гражданскими лицами, в том числе четверо волонтеров, 37 - военнослужащие, четверо - участники добровольческих батальонов.

Отметим, что 26 января на Донбассе вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".

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