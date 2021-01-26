Женщина впервые возглавит секретариат ПАСЕ [ Редактировать ]
Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в нем приняли участие более 96% депутатов.
Так, теперь эту должность будет занимать Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, она станет первой женщиной на этом посту.
Женщина возглавит Секретариат ПАСЕ 1 марта 2021 года. Ее полномочия продлятся пять лет.
Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем.
Она сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет Секретариат ПАСЕ с 2010 года.
Хатзивасилиу-Цовилис уже более 20 лет работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы она начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.
Напомним, что в январе 2021 года в руководстве украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы произошли кадровые изменения.
Вместо народного депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Ясько ее возглавила представитель этой же политсилы Мария Мезенцева.
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