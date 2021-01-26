Иногда наш организм сам пытается намекнуть нам о том, что что-то идет не так. Так, некоторые заболевания начинают проявляться иногда только с помощью различных запахов. Об этом сообщает MedikForum.

Если вы заметили какие-то изменения, обратитесь к врачу.

Немецкий врач Астрид Эрдтманн рассказал, какие запахи говорят о развитии серьезных болезнях и на что нужно обратить пристальное внимание.

Тонзиллит

Дыхание изо рта может стать сладким, что говорит о воспалении глоточной и небных миндалин. Запах вызывают бактерии.

Дополнительные признаки:

затруднение глотания,

утомляемость,

головная боль.

Болезни печени

Такие проблемы говорят о себе металлическим привкусом во рту, а от кожи может распространяться запах аммиака. Он возникает естественным образом, когда организм расщепляет белок. Здоровая печень обычно превращает его в мочевину, а вот больная не в состоянии справиться со сложным процессом.

Дополнительные признаки:

усталость,

потеря работоспособности,

слишком быстрое насыщение во время еды.

Цистит

Если мочеиспускание становится болезненным, а запах мочи усиливается, то есть риск развития инфекции мочевых путей. Концентрированный запах мочи вызывают бактерии, которые провоцируют гнилостные процессы в моче.

Диабет

Запах ацетона или жидкости для снятия лака изо рта говорит о развитии диабета первого типа. Чем сильнее запах, тем больше вероятность развития диабетической комы. Неприятный аромат появляется, когда организм из-за нехватки инсулина начинает вырабатывать энергию из жира - ацетон является побочным эффектом.

Воспаление желудка

Отрыжка начинает пахнуть перебродившими фруктами и основная причина - воспаление желудка вызывает выделение слишком большого количества желудочного сока.

Может также появиться ощущение давления и переполнения в верхней части живота.

Проблемы со щитовидной железой

Если ваша ночная рубашка пахнет уксусом, когда вы просыпаетесь, то это говорит об гипотиреозе (снижении активности щитовидной железы). Такое состояние часто бывает у женщин от 40 до 50 лет.

Также может быть сильная усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, подавленное настроение, выпадение волос, запор, бледная и сухая кожа.

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