Какие запахи говорят о серьезных болезнях [ Редактировать ]
Иногда наш организм сам пытается намекнуть нам о том, что что-то идет не так. Так, некоторые заболевания начинают проявляться иногда только с помощью различных запахов. Об этом сообщает MedikForum.
Если вы заметили какие-то изменения, обратитесь к врачу.
Немецкий врач Астрид Эрдтманн рассказал, какие запахи говорят о развитии серьезных болезнях и на что нужно обратить пристальное внимание.
Тонзиллит
Дыхание изо рта может стать сладким, что говорит о воспалении глоточной и небных миндалин. Запах вызывают бактерии.
Дополнительные признаки:
- затруднение глотания,
- утомляемость,
- головная боль.
Болезни печени
Такие проблемы говорят о себе металлическим привкусом во рту, а от кожи может распространяться запах аммиака. Он возникает естественным образом, когда организм расщепляет белок. Здоровая печень обычно превращает его в мочевину, а вот больная не в состоянии справиться со сложным процессом.
Дополнительные признаки:
- усталость,
- потеря работоспособности,
- слишком быстрое насыщение во время еды.
Цистит
Если мочеиспускание становится болезненным, а запах мочи усиливается, то есть риск развития инфекции мочевых путей. Концентрированный запах мочи вызывают бактерии, которые провоцируют гнилостные процессы в моче.
Диабет
Запах ацетона или жидкости для снятия лака изо рта говорит о развитии диабета первого типа. Чем сильнее запах, тем больше вероятность развития диабетической комы. Неприятный аромат появляется, когда организм из-за нехватки инсулина начинает вырабатывать энергию из жира - ацетон является побочным эффектом.
Воспаление желудка
Отрыжка начинает пахнуть перебродившими фруктами и основная причина - воспаление желудка вызывает выделение слишком большого количества желудочного сока.
Может также появиться ощущение давления и переполнения в верхней части живота.
Проблемы со щитовидной железой
Если ваша ночная рубашка пахнет уксусом, когда вы просыпаетесь, то это говорит об гипотиреозе (снижении активности щитовидной железы). Такое состояние часто бывает у женщин от 40 до 50 лет.
Также может быть сильная усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, подавленное настроение, выпадение волос, запор, бледная и сухая кожа.
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