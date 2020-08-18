В Токио появились прозрачные общественные туалеты [ Редактировать ]
В столице Японии - Токио появились прозрачные туалеты. Их разместили в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, сообщает The Guardian.
Туалеты сделаны из полностью прозрачного цветного материала, который называется "умным" стеклом. Когда человек заходит внутрь кабинки, то стекло затемняется и перестает быть прозрачным.
Отмечается, что помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари. В темное время суток их подсветка освещает дорожки в парках.
Автором проекта выступил фонд Nippon Foundation, а идея прозрачных туалетов принадлежит японскому архитектору Сигэру Бану. В фонде заявили, что они хотят сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считают "грязными и вонючими".
Прозрачные модели решают сразу две проблемы - сквозь стекло видно, чисто ли внутри и занята ли кабинка. Таким образом потенциальный посетитель может оценить, стоит ли ему оплачивать посещение уборной.
Ранее сообщалось, что американец создал антикоронавирусный пистолет.
по теме
Ювелирный шедевр: создана самая дорогая маска на планете
Изделие оснащено фильтрами высшего качества
Музыкальная колбаса: парень соорудил пианино из сосисок (видео)
Парень сделал пианино из обычных съедобных сосисок
Умер создатель компьютерной мыши
Инженер скончался из-за дыхательной недостаточности
Facebook начала объединять Messenger и Instagram
Однако пока пользователи Instagram не могут отправлять сообщения в Facebook
Снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic (фото)
Львовский фотограф Артур Абрамов победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India