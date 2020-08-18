В столице Японии - Токио появились прозрачные туалеты. Их разместили в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, сообщает The Guardian.

Туалеты сделаны из полностью прозрачного цветного материала, который называется "умным" стеклом. Когда человек заходит внутрь кабинки, то стекло затемняется и перестает быть прозрачным.

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Отмечается, что помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари. В темное время суток их подсветка освещает дорожки в парках.

Автором проекта выступил фонд Nippon Foundation, а идея прозрачных туалетов принадлежит японскому архитектору Сигэру Бану. В фонде заявили, что они хотят сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считают "грязными и вонючими".

Прозрачные модели решают сразу две проблемы - сквозь стекло видно, чисто ли внутри и занята ли кабинка. Таким образом потенциальный посетитель может оценить, стоит ли ему оплачивать посещение уборной.

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