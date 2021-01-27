В Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. Доступ к вакцинам будет у всех. Об этом во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что вакцинацию будут проводить в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи. Также параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы - школы, предприятия.

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"На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время как в пунктах прививок - меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку.

Также Ляшко добавил, что во второй половине 2021 года на рынке будет большее количество вакцин от COVID и они будут дешевле. Это позволит сделать прививку большему числу людей.

Ранее сообщалось, что названа точная дата начала прививки в Украине.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID. Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

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