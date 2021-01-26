Названа точна дата початку вакцинації в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, перші щеплення від COVID-19 українцям зроблять 15 лютого, і це буде китайський препарат "Сіновак". А нині світ отримав новий виклик від хвороби. Мільйони людей, які перехворіли на коронавірус, згодом стикаються з тяжкими ускладненнями і потребують повторної госпіталізації. Чи готові до цього українські лікарі - з'ясовувала Ольга Клюєва.

Щодня приходять люди з такими симптомами, які ми відносимо до пост-COVID-19.

Розгубленість і розпач. У такому стані зазвичай приходять до лікаря пацієнти, у яких коронавірусна хвороба триває вже багато місяців. Це люди, які перенесли COVID-19 іноді в легкій формі, втім через деякий час, коли здоров'я начебто відновилось, інфекція знову буквально прикувала людину до ліжка

Олександра Щебет, лікар-невролог:

Головні болі, порушення сну порушення емоційного стану, болі у всьому тілі. Часто у молодих людей спостерігається ураження системи, яка відповідає за рухи, а по простому за паркінсонізм, сильний тремор рук. Що я можу порадити пацієнтам не сидіти дома і не чекати як пройде само, а звертатися до лікаря.

Приблизно третина тих, хто одужав від коронавірусу, протягом пів року знову повертається до лікарень. А кожен восьмий - помирає. Такі приголомшливі дані оприлюднило Управління національної статистики Великої Британії.

Доки світ зосереджений на боротьбі зі смертельним вірусом, люди, які перехворіли, не можуть отримати адекватної допомоги в лікарів. Адже медики не мають досвіду лікування таких ускладнень. Тож пацієнти створюють групи підтримки в соцмережах, де діляться, хто як виживає після коронавірусу.

Тетяна Якубал, біолог, модераторка групи "Нетиповий коронавірус":

Сегодня в нашей группе более 38 тисяч человек, которые уже больше 10 месяцев испытивают пост-COVID-19 синдром. Многие так и не смогли вернуться на работу, это 30 процентов из тех кто испитывает длительные последствия COVID-19 не смогли вернуться на свою предыдущую работу.

В Україні лише освоюють методи боротьби з новими сюрпризами коронавірусу. Для людей, які застрягли в хворобі на довгі місяці й навіть втратили працездатність, збираються відкрити реабілітаційну програму.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Я дав відповідне завдання нашій робочий групи, впровадження реабілітаційного пакету для реабілітації людей після перенесеного COVID-19. Зараз це відпрацьовують лікарі. Нам треба визначитись що буде входити в цей пакет, які види реабілітаційної допомоги.

Захистити від тяжкого перебігу хвороби та руйнівних ускладнень допоможе вакцинація. Україна починає її останньою серед європейських держав.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

55 сек ми почнемо з середини лютого, дата яка нами поставлена 15 лютого. В нас є "Сіновак" це те що підписано і ми очікуємо "Пфайзер".

Та поки що перемогу над пандемією вже цього року у Всесвітній організації здоров'я - не прогнозують. Там заявили: навіть після масштабної вакцинації існує великий ризик подальшого поширення інфекції, і нинішня мета ВООЗ - насамперед узяти хворобу під контроль.