Пропали три флакона вакцины от коронавируса, в общей сложности 18 доз Источник: Pfizer

Кража флаконов с вакциной от коронавируса произошла в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. Об этом сообщила 27 января местная полиция, передает ТАСС.

"Утром в среду в 07:36 (08:36 по киевскому времени) мы получили информацию о взломе в частной поликлинике в местности Илово-Осада. Кражу со взломом обнаружил сотрудник поликлиники. Там было выбито стекло", - заявила пресс-секретарь полиции в Дзялдово Юстина Новицкая.

Пропали три флакона вакцины от коронавируса, в общей сложности 18 доз. Воры унесли с собой и другие лекарства.

На месте работает следственная группа. Вакцинация нескольких записавшихся на прививку отложена.

Как сообщают польские СМИ, произошедшая в Илово-Осаде кража вакцины от коронавируса - первый подобный случай в Польше и, скорее всего, на всей территории Евросоюза.

Напомним, что в Польше вакцинированным от коронавируса людям после введения второй дозы препарата будут выдавать "паспорта вакцинации".

Ранее сообщалось, что Польшу сотряс громкий скандал из-за вакцинации "по блату". Этим промышляли сотрудники Варшавского медуниверситета.