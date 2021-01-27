В Польше украли вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Кража флаконов с вакциной от коронавируса произошла в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. Об этом сообщила 27 января местная полиция, передает ТАСС.
"Утром в среду в 07:36 (08:36 по киевскому времени) мы получили информацию о взломе в частной поликлинике в местности Илово-Осада. Кражу со взломом обнаружил сотрудник поликлиники. Там было выбито стекло", - заявила пресс-секретарь полиции в Дзялдово Юстина Новицкая.
Пропали три флакона вакцины от коронавируса, в общей сложности 18 доз. Воры унесли с собой и другие лекарства.
На месте работает следственная группа. Вакцинация нескольких записавшихся на прививку отложена.
Как сообщают польские СМИ, произошедшая в Илово-Осаде кража вакцины от коронавируса - первый подобный случай в Польше и, скорее всего, на всей территории Евросоюза.
Напомним, что в Польше вакцинированным от коронавируса людям после введения второй дозы препарата будут выдавать "паспорта вакцинации".
Ранее сообщалось, что Польшу сотряс громкий скандал из-за вакцинации "по блату". Этим промышляли сотрудники Варшавского медуниверситета.
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