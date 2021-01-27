Вакцина от коронавируса в Украине: когда откроется доступ к препарату [ Редактировать ]
Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавирусной инфекции не раньше 2023 года. К тому же, еще 85 стран будут находится со страной в одной "очереди".
С наибольшей скоростью препарат появится на территории США, Евросоюза, ОАЭ, Сингапура и Гонконга. Там широкий доступ к препарату будет получен до конца 2021 года. Большинство из списка стран с поздним доступом находятся на африканском континенте.
Отмечается, что столь неоптимистичные прогнозы аналитиков были основаны на подписанных документах о поставках, ограниченности производства, неэффективности препаратов, численности населения и доступности медработников, которые будут обязаны колоть вакцину пациентам.
Читайте также, в ВОЗ обнародовали программу первоочередной вакцинации от COVID-19. шансов победить пандемию уже в этом году - мало, так как распространения COVID-19 существует даже после масштабной вакцинации.
Кроме того, использование вакцины от коронавируса, производства компании Moderna может вызвать опасность для здоровья беременных женщин и подростков до 18 лет. Препарат дает человеческому организму от коронавируса на 92%.
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