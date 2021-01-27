Имбирь - популярный продукт, которые обладает полезными свойствами. Диетологи рассказали о правильных способах употреблять имбирь, передает newsyou.info.

По их словам, употреблять данный продукт можно практически в любом виде. Врачи отметили, что в нем содержится много витаминов и микроэлементов. Специалисты объяснили, что в сухом виде имбирь дольше всего сохраняет свои полезные свойства, а в маринованном - обладает антибактериальным и противопаразитарным действием.

Врачи также добавили, что даже в виде конфет и цукатов имбирь сохраняет свои целебные способности.

При этом, не стоит есть более 80-100 грамм имбиря за один раз. Данный продукт обладает кроверазжижающим действием, поэтому он может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря. Диетологи подчеркнули, что не стоит употреблять много имбиря во время приема кроверазжижающих препаратов.

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