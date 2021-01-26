Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. Он помогает проснуться, придает бодрости и энергии в течение дня. При этом ученые давно выяснили, что употребление слишком большого количества кофе может быть опасным для организма. Медики рассказали, как правильно пить кофе, чтобы это не влияло на здоровье, передает newsyou.info.

В первую очередь, нужно измерить количество молока и сливок, добавляемых в напиток. Зачастую люди не следят за этим, в результате чего напиток получается калорийным и теряет свои полезные свойства. Сливки лучше выбирать на основе растительного молока, например, кокосового или миндального. Они содержат небольшое количество калорий и жиров.

Не стоит забывать и о том, что чем меньше сахара в кофе, тем лучше. Диетологи рекомендуют не добавлять в напиток более одной чайной ложки сахара. Также следует отказаться от добавления в кофе сладких ароматизаторов и сиропов, так как в них содержится много сахара и искусственных компонентов. Вместо этого лучше добавлять в напиток натуральные добавки и подсластители: стевию, корицу, лаванду, мускатный орех.

Последний совет - не пить кофе натощак, так как кислотность кофе может сигнализировать организму о необходимости вырабатывать больше желудочной кислоты и вызвать расстройство желудка. Это также может привести к резкому скачку сахара в крови.

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