Українські хакери обікрали банки Європи та Сполучених Штатів на 2,5 мільярди доларів. Для цього використовували бот-мережу із серверами по всьому світу. Масові хакерські атаки на фінустанови здійснювали за допомогою вірусу-шифрувальника. Отримували всю інформацію і паролі до банківських рахунків та спустошували їх.

Щоб затримати злочинців на території Харківщини провели міжнародну спецоперацію за участю Європолу та Євроюсту. Затриманим світить чималий термін за ґратами.

Сергій Кропива, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції НПУ: