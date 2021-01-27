Хакери України обікрали закордонні банки на 2,5 мільярди доларів [ Редактировать ]
Українські хакери обікрали банки Європи та Сполучених Штатів на 2,5 мільярди доларів. Для цього використовували бот-мережу із серверами по всьому світу. Масові хакерські атаки на фінустанови здійснювали за допомогою вірусу-шифрувальника. Отримували всю інформацію і паролі до банківських рахунків та спустошували їх.
Щоб затримати злочинців на території Харківщини провели міжнародну спецоперацію за участю Європолу та Євроюсту. Затриманим світить чималий термін за ґратами.
Сергій Кропива, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції НПУ:
На даний час ботмережа “ЕМОТЕТ” повністю знешкоджена та всі сервери, які використовувалися для розповсюдження вірусу вилучені. Двом громадянам України, яких було задокументовано в рамках кримінального провадження, загрожує позбавлення волі до 12 років за вчинення злочинів передбачених шахрайство, незаконне втручання в роботу комп’ютерних мереж, а також розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
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