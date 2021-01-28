С 1 января в США из состава Республиканской партии вышли более 30 тысяч зарегистрированных членов. Это случилось после штурма Капитолия. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что такой беспрецедентный исход может создать проблемы для республиканцев, пытающихся определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате Конгресса.

Однако это, вероятно, является только верхушкой айсберга. Данные 30 тысяч человек проживают лишь в нескольких штатах, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и о тех гражданах, кто меняет партию.

Многие избиратели меняют партийную принадлежность в ключевых колеблющихся штатах.

В руководстве Республиканской партии заявили, что не будут просить экс-президента Дональда Трампа участвовать в выборах 2024 года. Об этом сказала в интервью агентству Associated Press председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел.

Принятие решения об участии в выборах остается за кандидатами.

При этом Макдэниел заявила, что хотела бы, чтобы экс-президент помог республиканцам вернуть большинство на промежуточных выборах в 2022 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.