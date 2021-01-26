Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря [ Редактировать ]
Во вторник, 2 января, сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Заседание Сената транслировалось в YouTube.
Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.
Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).
Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.
Чем займется Блинкен на должности
После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с России и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:
- восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;
- возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;
- анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;
- изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;
- поиском новых подходов к Северной Корее.
Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.
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