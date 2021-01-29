Украина обновила список стран "красной" зоны из-за пандемии коронавируса. В "красном" списке сейчас находятся 74 страны, что на 6 стран больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Список пополнили Сент-Люсия, Доминиканская республика, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика и Парагвай. При этом Эсватини из списка исключили.

Также в "красной" зоне остаются такие популярные для украинцев страны, как Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

К слову, в "красной зоне" находятся те страны, в которых количество заболевших COVID-19 выше, чем в Украине. После приезда из этих стран необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. В последний момент из списка исключили Японию. Также мы писали о том, что Болгария изменила правила въезда в страну.

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