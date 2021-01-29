Власть не оставляет попыток нивелировать подвиг Украинского народа во время Великой Отечественной войны. Кабинет Министров одобрил разработанный Минветеранов проект указа Президента "О внесении изменений в Положение о Государственном Протоколе и Церемониале Украины", изъяв из программы государственного визита церемонию возложения главами иностранных государств венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве.

Вместо этого наряду с церемонией памяти жертв голодоморов в Украине предусматривается возложение венка либо цветов к "месту или памятнику, посвященному защитникам Украины". В новой редакции протокола его предлагается перенести к памятникам участникам Революции достоинства, героям Небесной Сотни, участникам АТО, борцам за независимость Украины в ХХ веке.

Меняются и правила инаугурации Президента: возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата также упраздняется.

Все эти новшества являются не чем иным, как очередной попыткой переписать историю. Вычеркнуть из памяти людей трагические события Великой Отечественной войны, приуменьшить, замолчать вклад Украинского народа в достижение Великой Победы.

И это при том, что согласно результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 78% украинцев считают, что 9 Мая, День Победы над нацизмом, – это праздник, имеющий символизм и значимый для них лично. А 81% респондентов выступили за то, чтобы 9 Мая был государственным праздником и выходным днем​.

Для сравнения: события на Майдане Независимости в конце 2013-го ‒ начале 2014 года только 45,5% украинцев расценивают теперь как Революцию достоинства. И еще меньше – лишь 37,8% опрошенных – заявили, что поддержали бы Майдан и сейчас (соцопрос, проведенный Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы").

То есть своим решением властная команда в очередной раз подтвердила, что является властью меньшинства, а Президенту Зеленскому фактически плевать на мнение и интересы граждан возглавляемого им государства.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" делала и продолжает делать все для того, чтобы защитить историческую память, донести до будущих поколений правду о событиях и героях Великой Отечественной войны, не допустить реванша фашизма и нацизма, поднимающего голову в Украине. С этой целью нашей партией создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти", работа которого направлена на то, чтобы сохранить все страницы украинской истории, увековечить вклад нашего народа в восстановление мира, отдать дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не допустит надругательства над ценностями украинцев. А временщики у руля страны, цинично пытающиеся навязать свою интерпретацию важнейших в истории страны событий, лишь демонстрируют собственную ущербность и никчемность. Теперь уже – и на уровне официального протокола.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"