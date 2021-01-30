У Кам'янському на Дніпропетровщині пролунав вибух у багатоповерхівці [ Редактировать ]
Рвонуло у багатоповерхівці. Двоє людей у реанімації. У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку.
За інформацією рятувальників, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш. Однак остаточну причину ще з'ясовують правоохоронці. Наразі під'їзд, де стався вибух, від'єднали від газопостачання. Загоряння не було, проте вибуховою хвилею повністю зруйнувало стіну між двома квартирами, вибило вікна та двері.
Володимир Ярема, начальник Кам'янського міського управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:
Ознак загрози немає. Стіни і перестінки, несучі стіни не ушкоджені. Тільки перестінки міжкімнатні були пошкодженими. Є певні деформації у вигляді тріщин.
Дарія Попова, начальник управління зовнішніх комунікацій ПАТ "Дніпропетровськгаз":
До диспетчерської газової служби не надходило викликів щодо запаху газу у цьому будинку. Крім того, опитані мешканці також підтвердили, що не відчували запаху газу ні сьогодні, ні у попередні дні. Перевірка газових мереж не виявила витоків газу.
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