Хто на планове щеплення? Поки Україна чекає на сироватку від коронавірусу, вакцинація проти інших хвороб не зупиняється. Принаймні, змін у календарі імунізації медики не вносили. Та чи не зупинила планову вакцинацію пандемія? І чи не загрожує українцям повторний спалах кору, як торік, чи інших небезпечних хвороб, про які вже встигли забути?

"Спалах кору в Україні"! "Кількість хворих - невпинно зростає, а в МОЗ навіть думають оголосити епідемію". Такими заголовками попередні два роки рясніли інтернет-стрічки. Потім усі новини інфікував коронавірус. А що з кором? Його забули чи подолали? І чи не вплинула пандемія та карантин на планові щеплення?

Київ. Звичайна державна дитяча поліклініка. Попри карантин, у коридорах мам з дітьми доволі багато. А це - маніпуляційний кабінет, де роблять планові щеплення. Зокрема, і від кору. Пані Олександра прийшла з дворічною дочкою.

Олександра Синяк, мати:

Я хочу бути впевнена, що моя дитина буде здорова. Я всім батькам рекомендую робити щеплення, щоб бути відповідальним за свою дитину, а не за бездіяльність, а потім шкодувати.

Але такою позиція у батьків була не завжди. Рівень вакцинації кілька років поспіль залишався дуже низьким. І противників щеплень було багато, та й самих вакцин часто не вистачало. Їхні закупівлі постійно зривали. Зараз - інша ситуація. У державній поліклініці всі необхідні сироватки: від кору, кашлюку, дифтерії, правця... Виробники - Франція, Бельгія, Індія. Все безкоштовно. Єдине, в дефіциті БЦЖ - вакцина проти туберкульозу:

Ольга Остенко, дитяча імунологиня:

Вакцина проти БЦЖ лишилась лише одна ампула - це для вакцинації десятьох дітей, але для амбулаторії це не так актуально, це більше стосується пологового будинку.

У приватних клініках усі препарати є. І навіть ті, які в календар планових щеплень не входять, приміром - від менінгококової інфекції чи вітрянки. Але все це вже за гроші. І охочих - не бракує. Як і в державній поліклініці, перед маніпуляційним кабінетом - черга. Юлія з малим Марком чекають на виклик...

Юлія Васюк, мама Марка:

Є випадки, коли діткам взагалі не можна вакцинуватися, але як би весь світ, всі діти не вакцинувалися - це би призвело до фатальних наслідків.

Торік таки з'явилася пауза у вакцинації - під час весняного локдауну. Батьки так злякалися коронавірусу, що навіть у поліклініку заходити не наважувались.

Людмила Кузюк лікарка-педіатр:

Батьки занепокоїлись з приводу цього звісно налякались і боячись заразитись коронавірусною інфекцією вони припинили взагалі будь-які походи у клініки-лікарні.

Зараз паніка минула. І ситуація зі щепленнями значно покращилась, - звітують у МОЗ. І нових спалахів кору немає.

Сергій Литовка керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ:

По деяких областям навіть зросла зростання невелике приблизно 5-10 відсотків. По деяких областях в нас є деякі області вони мають відставання, але вони дуже невеликі десь близько 1-2 відсотків.

Лікарі запевняють: боятися планової вакцинації не потрібно. Навпаки - в період пандемії коронавірусу щеплення від інших інфекційних хвороб стали ще актуальнішими.