Почнемо, без перебільшення, з головної теми цього року для кожної країни світу. Щеплення проти ковіду. Коли ж нарешті почнеться в Україні?

Провідні держави вже забезпечили доступ своїх громадян до імунізації. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95 відсотків усіх вакцинацій у світі до цього моменту провели лише в десяти країнах. Інші обіцяють долучитися до лідерів уже скоро. Серед таких і ми.

Вірити чи ні таким обіцянкам влади? Та чи ефективним буде захист від тих препаратів, які дадуть українцям? Інна Томіна з'ясовувала подробиці.

Поки весь цивілізований світ активно і масово вакцинує людей, Україна своїм поки лише активно і масово.... роздає обіцянки. Мовляв, усе буде!

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Вакцинація буде відбуватися виключно безпечними вакцинами, вакцинами які будуть зареєстровані в Україні.

Але такі ефемерні обіцянки упевненості людям не додають. А от шквалу критики до роботи чиновників - навпаки.

Борис Донськой, імунолог, кандидат біологічних наук:

Ви чули в заявах про дату, об'єм, кількість закупівлі і ціну? Ми навіть не розуміємо, чий саме препарат збираються купувати.

Ольга Стефанишина, народна депутатка, фракція "Голос":

Всі країни починали вести перемовини щодо вакцин від Ковід-19 влітку, Україна цього не робила аж до 10 грудня.

І це при тому, що Україна сьома в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. Щодня у нас фіксують майже 200 смертей від ковідних ускладнень. Тож потреба у вакцинації саме зараз - гостра.

Борис Донськой, імунолог, кандидат біологічних наук:

Влітку вже не буде такої потреби, бо в нас вже не буде кого рятувати.

Сергій Комісаренко, доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О.Палладіна НАНУ:

Купувати вакцину потрібно порадившись з експертами, які розуміються в кращих вакцинах, не просто купувати. Ми повинні обрати вакцину, яка є і ефективною, і яку зрештою ми можемо собі дозволити по ціні.

І якісно, і дешево. Чи дотримається влада балансу? Уже з понеділка в уряді обіцяють нарешті розповісти про контракти, очікувані поставки і про витрачені гроші на рятівні антиковідні дози.

А поки в очікуванні склали календар та графік вакцинації. Визначили чотири тисячі пунктів щеплень, а ще сформувати мобільні бригади.

Олександр Заїка, епідеміолог ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України":

Сформовані списки мобільних бригад, а це такий один із ключових інструментів, який буде задіяний на першому етапі вакцинації, сформовані пріоритетні групи ризику, відібрані власне поіменні списки і готові в регіонах списки медпрацівників із закладів охорони здоров'я, які ведуть допомагають хворим на Ковід.

Борис Донськой імунолог, кандидат біологічних наук:

Скільки б вони зараз наказів не писали, про бригади, про алгоритми. Без препарату нічого не буде.

То що колотимуть українцям? І коли? Передовсім у МОЗі сподіваються на безкоштовну поставку від міжнародної групи "Ковакс".

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

З лютого місяця розпочинають поставки в рамках механізму Ковакс. Це будуть певні транші, це не буде одразу всі. 8 або 16 млн доз ми розписали, ми їм показали план, як там готові вакцинувати.

І перша партія від "Пфайзер" - 117 тисяч доз - прибуде до України в середині лютого. Це нагадаю, найпопулярніша нині у світі вакцина. Єдине, вона дуже вибаглива до умов зберігання. Потрібні мінус 70 градусів. Та Україна підтвердила, що має, де її тримати.

Борис Донськой, імунолог, кандидат біологічних наук:

Є купа приватних підприємств, які зберігають препарати при ще нижчих температурах. Зберігають роками, десятиріччями. Тобто в нас є виробництво азоту і кисню ми можемо не те що мінус 70, ми можемо зберігати і мінус 170.

Трохи пізніше, вже навесні, надійде британська "Астразенека". Чекають до три мільйонів доз. Вона як і Пфайзер, має понад 90 відсотків ефективності. За неї зараз майже війна в Європі. І на самому підприємстві - аврал!

Сергій Комісаренко, доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О.Палладіна НАНУ:

Її можна зберігати при температурі рефрижератора, звичайного холодильника і два - її ціна. Вона коштує три чи трошки більше ніж три долари. Значить дві дози введення коштує сім доларів.

Перші в черзі на щеплення лікарі, далі соцпрацівники, люди поважного віку, військові. Щеплення добровільне і безплатне. Чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів незрозуміло.

Тим, кому не вистачить вакцини "Астразенеки", введуть іншу - китайську "Сіновак". Щоправда, це ще під питанням. Контракт на майже два мільярди уклали ще до нового року, але її ефективність поки під питанням. Та й сам препарат - незареєстрований. Ще один кандидат у вакцини:

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

"Новавакс", але він ще сьогодні не зареєєстрований після третьої клінічної стадії в жодній країні, також їде продукт компанії "Johnson&Johnson" з одноразовим введенням і ще там ряд продуктів.

Більшість країн Європи використовує вакцини від "Пфайзер", "Модерни" та "Астразеники". У Туреччині вакцинують китайською "Сіновак". Приміром, у Сербії колють теж "Сіновак" і російську "Спутник V".

Нині понад 40 мільйонів людей на планеті вже отримали перший рятівний укол від COVID-19. Вакцинацію повним ходом ведуть майже пів сотні країн. У лідерах - Ізраїль. Мій колега Сергій Ауслендер цього тижня теж отримав першу дозу вакцини. Що саме вводять жителям Ізраїлю і як там налагоджений сам процес? Дізнаємося з перших вуст.

Сергій Ауслендер, кореспондент:

Вот сейчас, пока мне вводят первую дозу, система уже автоматически заказала мне очередь на вторую часть вакцины - это будет через три недели. Потом еще 7-10 дней уйдет на формирование окончательного иммунитета и примерно через месяц после сегодняшней даты, я буду считаться человеком, защищенным от коронавируса.

Після процедури, розповідає Сергій, трохи боліла голова і місце уколу. Та про це завчасно попереджали медики.

Загалом процес Масової вакцинації в Ізраїлі - іде повним ходом. Немає проблем ані з препаратами, ані з організацією:

Сергій Ауслендер, кореспондент:

Человеку звонит робот из страховой медкомпании и задает вопрос - желаете ли вы привиться от коронавируса. Если да - человек нажимает кнопку "один" в телефоне, после этого получает смс - когда, куда и во сколько ему явиться. Больше ничего делать не нужно.

А це вже Сполучені Штати. Тут теж усе просто і доступно. Тимчасові центри вакцинації є навіть на парковках. Ось так, не виходячи з машини, свій перший укол отримує і "Залізний Арні". Голівудська зірка, колишній губернатор Каліфорнії та заслужений термінатор - Арнольд Шварценеггер після щеплення звертається до прихильників:

Тож аби вижити, країни першого світу озброюються вакцинами, а українці більше сподіваються на... удачу. На спад коронавірусу влітку та колективний імунінет.