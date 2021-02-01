Выход на лед может быть безопасным только в случае достаточно сильного мороза на улице/ фото: Голос UA

В течении января 2021 года водоемы на территории Украины унесли жизни более полусотни человек.

Сотрудники спасательных служб в ежедневном режиме предотвращают возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связанны с трагической гибелью людей на реках и озерах. Так, с местным населением проводятся профилактические беседы по спасению утопающих до приезда групп ГСЧС.

Отмечается, что работники спасательных служб напомнили гражданам, что выход на лед может быть безопасным только в случае достаточно сильного мороза на улице, который и сковывает водоемы достаточным слоем льда. При этом, выход на поверхность обледеневших озер или рек возможен только в специальных местах, обозначенных соответствующими знаками.

Ранее мы писали, что в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая ребенка. Взрослым удалось вытолкать девочку из ледяной воды на поверхность льда, однако сами они спастись не смогли.

Кроме того, под Харьковом трое детей провалились под лед, двух из них спасти не смогли. Еще одного ребенка вытащили местные жители. Пострадавшего с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Читайте также, в Красилове Хмельницкой области в ночь на 16 января, под лед пруда провалились двое мужчин, один из них погиб. Один из мужчин находился в 10 метрах от берега, другой в 15 метрах.

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