В пятницу, 25 декабря, около 11:00 в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области произошел трагический случай. На реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

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"Мужчины 1969 и 1993 года рождения вместе с 14-летней девочкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослым удалось вытолкать девочку из ледяной воды на поверхность льда, однако сами они спастись не смогли.

На место трагедии оперативно прибыли спасатели и достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлечена Смелянская поисково-спасательная группа коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.

Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Также мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

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