С понедельника, 1 февраля, в Украине похолодает, на севере страны прогнозируют до -13 мороза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ближайшие двое суток будет снег и мокрый снег, на юге ожидаются дожди.

Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Так, 1 февраля, в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

2 февраля в большинстве областей без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Температура ночью снизится до -4-10 мороза, в северной части до -13 мороза, днем до 0-6 мороза; на юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0, днем +2+8 тепла.

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