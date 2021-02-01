В понедельник, 1 февраля, суд в Нидерландах продолжит слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирский авиалайнере рейса МН-17. Заседание начнется в 10:00 по местному времени.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

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В ходе последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования, выполнение которых возложено на судью.

Напомним, правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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