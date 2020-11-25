В среду, 25 ноября, окружной суд Гааги частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе граждан России по делу крушения МН-17.

Допросить должны военных 53-й зенитно-ракетной бригады России. Цель - узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК Бук.

Суд разрешил допросить Сергея Дубинского, он является одним из обвиняемых по делу МН17. Также судьи намерены допросить Пулатова.

Судья ответила также и на инициативу адвокатов передать вопросы в письменной форме:

У суда много вопросов к Пулатову. Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.