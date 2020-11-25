Дело МН17: суд разрешил допросить россиян [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, окружной суд Гааги частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе граждан России по делу крушения МН-17.
Допросить должны военных 53-й зенитно-ракетной бригады России. Цель - узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК Бук.
Суд разрешил допросить Сергея Дубинского, он является одним из обвиняемых по делу МН17. Также судьи намерены допросить Пулатова.
Судья ответила также и на инициативу адвокатов передать вопросы в письменной форме:
У суда много вопросов к Пулатову. Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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