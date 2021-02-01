В Житомире произошел вопиющий случай. Охрана магазина жестоко избила мужчину, который зашел туда погреться. Очевидцы засняли происходящее на видео. Об этом сообщает Zhitomir.info.

Детали инцидента рассказал Дарина Блажиевская, она стала свидетелем случившегося.

Двое здоровых мужчин бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Так жестоко обращались с человеком.

На ролике видно, что потерпевшего за шиворот тянули по полу и били палкой. Он был в одном ботинке, потому что другой слетел еще в магазине. В итоге мужчину выпихнули на улицу. После этого он ушел.

В полиции по данному факту уже начали уголовное производство.

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