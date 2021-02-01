В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом напал на прохожего и нанес ему смертельное ранение, а после избил его. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда 37-летний потерпевший прогуливался на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

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"Один из парней, находясь в нетрезвом состоянии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня", - говорится в сообщении.

Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

Правоохранители задержали 26-летнего нападавшего. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подростки убили 15-летнюю девочку в прямом эфире. Врачи пытались помочь пострадавшей, но она умерла от ранения ножом. Отмечается, что смертельная "игра" была затеяна в известном на весь мир торговом центре Walmart.

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