Российская певица Земфира выпустила клип на песню "Злой человек" - саундтреку к новому фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер". 1 февраля клип был опубликован на YouTube-канале артистки.

Литвинова исполнила в клипе главную роль. Ее героиня в метель едет за рулем черного автомобиля и курит, пока Земфира поет: "Я злой человек, смотри на меня, падает снег". Это все слова песни.

Премьера "Северного ветра" запланирована на 6 февраля. В основу сценария фильма легла одноименная пьеса Ренаты Литвиновой, впервые поставленная в МХТ им. А.П. Чехова в 2017 году.

Это первый клип 44-летней Земфиры за последние семь лет. В скором времени она должна выпустить свой седьмой альбом, в который войдет песня "Я злой человек".

В январе 2021 года Рената Литвинова рассказала, что уже послушала новый альбом своей подруги, и назвала его "гениальным".

Земфира Рамазанова родилась в Уфе. Она окончила местное училище искусств, работала на уфимской радиостанции, где и записала свои первые песни. В конце 1990-х певица собрала группу и осенью 1998 года при помощи музыкантов "Мумий Тролля" записала свой первый альбом "Земфира".

На данный момент у Земфиры вышли шесть студийных альбомов. Последний альбом "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.

Напомним, что несколько лет назад Земфира на концерте прыгнула в толпу и травмировала колено.