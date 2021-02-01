Понад 5 тисяч людей затримали напередодні під час акцій протесту в Росії

Понад 5 тисяч людей затримали напередодні під час акцій протесту в Росії. Демонстрації відбулись у вісімдесяти шести містах. Мітингарі вимагали звільнення Олексія Навального - його заарештували два тижні тому після прибуття з Німеччини. Акції протесту супроводжувалися жорсткими затриманнями.

Найбільше відзначилися силовики Санкт-Петербурга. Окрім кийків, застосували електрошокери та сльозогінний газ. У Москві після "спілкування" з силовиками по медичну допомогу звернулися щонайменше двадцять людей.

У Якутську на головній площі з десяток людей протестували на морозі у 42 градуси. До них невдовзі приїхала поліція й "попросила" розійтися. Суд над Навальним, нагадаю, розпочнеться завтра.