У Росії відбулись протести у 86 містах [ Редактировать ]
Понад 5 тисяч людей затримали напередодні під час акцій протесту в Росії. Демонстрації відбулись у вісімдесяти шести містах. Мітингарі вимагали звільнення Олексія Навального - його заарештували два тижні тому після прибуття з Німеччини. Акції протесту супроводжувалися жорсткими затриманнями.
Найбільше відзначилися силовики Санкт-Петербурга. Окрім кийків, застосували електрошокери та сльозогінний газ. У Москві після "спілкування" з силовиками по медичну допомогу звернулися щонайменше двадцять людей.
У Якутську на головній площі з десяток людей протестували на морозі у 42 градуси. До них невдовзі приїхала поліція й "попросила" розійтися. Суд над Навальним, нагадаю, розпочнеться завтра.
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