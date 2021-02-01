Свіжі дослідження політичних уподобань українців оприлюднили в Центрі "Соціальний моніторинг". Соціологи запевняють, що за останні кілька місяців картина кардинально змінилася.

Отже, якби вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі до парламенту пройшли б чотири партії. Найбільше голосів отримала б "Опозиційна платформа - За життя" - 22,5 відсотка. "Слуги" в перегонах посіли б друге місце - майже 21%. На третій сходинці - партія "ЄС" - 15,5 процентів. Далі - "Батьківщина", за неї готові голосувати більше ніж 11 відсотків громадян.

Друге опитування Центру "Соціальний моніторинг" стосувалось імовірних дострокових парламентських виборів. За даними соціологів, за передчасне волевиявлення виступають понад 50 відсотків опитаних.

Парламентські вибори:

1. Якби в найближчу неділю проходили вибори до Верховної Ради, то українці віддали б найбільше голосів за "Опозиційну платформу - За життя" - 22,6% серед визначилися, за "Слугу народу" проголосували б 20,7%, "Євросолідарності "підтримала б 15,6%," Батьківщину "- 11,3%.

2. Згідно з даними опитування, необхідність в дострокове проведення виборів в Раду бачать "безумовно так" 22,5% опитаних, "скоріше так" 28,1% респондентів.