Панди із Вашингтонського зоопарку радіють зимовій погоді [ Редактировать ]
Кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку. Наглядачі зафільмували, як велетенські чорно-білі ведмеді катаються з гори та бавляться в заметах. Розвага вочевидь приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схили знову і знову.
Перше знайомство зі снігом до вподоби й маленькому панденяті. Ведмежа із цікавістю поглядає на білу крупу. А "відриватись" у снігу як дорослі, воно, напевно, буде вже наступного разу.
по теме
Холодний фронт, який упродовж кількох днів замітає кілька штатів, дістався столиці США. Потужні снігопади у Вашингтоні - досить рідкісне явище, тож жителі вийшли надвір потішитися зимовими розвагами
Розвага вочевидь приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схили знову і знову
Дві сотні тварин з усіх континентів світу зимують нині у зоопарку Рівного. І якщо одні його мешканці радіють снігу та морозу, то іншим нелегко витримати натиск холоднечі
Дві сотні тварин з усіх континентів світу зимують нині у зоопарку Рівного. І якщо одні його мешканці радіють снігу та морозу, то іншим нелегко витримати натиск холоднечі
Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні