Кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку

Кому радість від зимової погоди, так це пандам із Вашингтонського зоопарку. Наглядачі зафільмували, як велетенські чорно-білі ведмеді катаються з гори та бавляться в заметах. Розвага вочевидь приносить тваринам величезне задоволення, тож вони видираються на схили знову і знову.

Перше знайомство зі снігом до вподоби й маленькому панденяті. Ведмежа із цікавістю поглядає на білу крупу. А "відриватись" у снігу як дорослі, воно, напевно, буде вже наступного разу.