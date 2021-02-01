Сьогодні бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій чотири рази

Не припиняються обстріли на Донбасі. Сьогодні бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій чотири рази. Били переважно з гранатометів. Втрат серед наших військових немає. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Передові позиції на Авдіївському напрямку. Вони зустрічають нас ворожими кулеметними чергами.

Це сепари? так, з боку супротивника по темпу стрільби чутно це кулемет крупнокаліберний “Утес”. Його чутно по темпу стрільби, вона вище ніж ДШК.

Вояки розповідають, що дії бойовиків доволі розумні. Спочатку з дальньої позиції працює ворожий кулемет, потім починає стріляти інший, а потім вони змінюють позицію. І все повторюється.

Наші солдати посилюють пильність. Адже під відволікаючим вогнем прикриття, може підійти ворожа група. Тим більше, що погода цьому сприяє. Та і бойовики зранку щось активізувалися.

Позивний "Граніт", військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні десь з 5 до 9 ліг плотний туман такий, що заважав, це вносить свої нюанси - сьогодні на ближчих рубежах бачили людей в засоби спостереження.

Цей хлопець із позивним "Полковник" - на фронті лише третій місяць. Тож уважно дослухається до порад досвідчених побратимів. Але діє впевнено і спокійно.

Юнак розповідає, що така ситуація тут не рідкість. Але він вже до того звик. Причому, більше "Полковник" розповідає про польові умови, аніж про ворожий вогонь.

Позивний "Полковник", військовослужбовець ЗСУ:

Ожидал я хужего, все рассказывали что зимой тут по колено этой земли, которая грязюкой становится.

Під тріскотню ворожих кулеметів ми залишаємо позиції. На східному фронті продовжує гриміти оманливе перемир'я.