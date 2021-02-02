Снег до 20 см и похолодание: в Украине ухудшается погода [ Редактировать ]
Похолодание в Украине продолжается, 2 февраля утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Как сообщается, снежный циклон покинул территорию страны. Вчера в центральных и западных регионах выпало до 20 см снега.
Сегодня утром небольшой снег во Львовской и Винницкой областях; дожди в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке; туман в Ривненской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.
Температура воздуха на западе и севере -4-12, в центре -1-5, на юго-востоке +2+8.
Состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.
Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.
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