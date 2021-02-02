В украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19 - для того, чтобы президент Владимир Зеленский и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке. Об этом одному из украинских телеканалов рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, президент Зеленский готов личным примером убедить украинцев в том, что прививки от COVID-19 важны и их необходимо делать.

"Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", ‒ сказал Степанов.

Интересно, что и президент Зеленский, и министр Степанов ранее переболели COVID-19. А сотрудники Всемирной организации здравоохранения рекомендует не прививать таких людей в первую волну вакцинации.

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