Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила отозвать из сервиса PlayStation Store одну из самых ожидаемых игр года - Cyberpunk 2077. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Пользователям, которые уже купили игру, вернут деньги. Причина удаления Cyberpunk 2077 не называется.

SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store. Процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

Игра Cyberpunk 2077 в жанре киберпанк от польской студии CD Project RED вышла 10 декабря на персональных компьютерах под управлением Windows, игровых приставках PlayStation и Xbox, а также облачном сервисе Stadia.

Буквально сразу после релиза ночью в новинку одновременно играло более миллиона человек - это рекорд для цифрового магазина Steam. По данным СМИ, по предварительному заказу ее купили более 8 млн человек.

Сразу после выпуска игры пользователи начали жаловаться на огромные системные требования (надо более 100 ГБ на жестком диске), обилие ошибок и плохую оптимизацию для игровых приставок (патч с улучшением графики для Xbox Series X и PS5 появится только в 2021 году). Разработчики игры пообещали исправить проблемы.

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