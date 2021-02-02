"США будут активнее в урегулировании конфликта в Украине": Маас сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины. Об этом шла речь на пресс-конференции "Европа-2021", которую организовали немецкие СМИ.
Об этом свидетельствует недавняя беседа президентов США и России.
По словам Мааса, администрация Дональда Трампа не имела особого интереса к вопросам урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно считать, что США будут действовать более активно, чем до этого.
Министр выразил надежду, что американский вклад поможет Германии и Франции, которые являются посредниками в урегулировании конфликта, постепенно реализовать уже договоренные вещи.
Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональду Трампу.
Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат.
В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.
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