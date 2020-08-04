В столице вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.

Об этом сообщает "Сегодня".

По информации, у статуи пробита левая рука, в которой Йода держит посох. Он тоже покрыт трещинами и ржавчиной.

Неизвестные пробили ладонь статуи, в которой звездный персонаж держит посох. Сейчас наши сотрудники думают, как провести ремонт и исправить поврежденный памятник. Скорее всего, он был поврежден месяц назад. Увы, у нас не хватает охраны, чтобы возле этого памятника обустроить постоянный пост. Территория ботанического сада составляет 130 гектаров.

Отмечается, что стоимость скульптуры на момент установления составляла около 60 тысяч гривен и она должна была простоять не менее 30 лет.

Читайте также, в Харьковской области вандалы разрушили десятки могил на кладбище. Правоохранители нашли злоумышленников.