Миллиардер Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon [ Редактировать ]
Миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании в третьем квартале 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.
Ранее стало известно, что вице-президент Amazon Тим Брей уволился из компании, протестуя против решений руководства уволить работников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что Илон Маск призвал разделить Amazon.
Также мы писали о том, что Google и Amazon получили "космические" штрафы. Обвинение компаниям поступило в связи с несанкционированным включением файлов cookie, а окна, которые предупреждали пользователей об этом не имели достаточной информации.
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