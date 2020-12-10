Комиссия по информатике и свободе Франции выписала корпорациям Google и Amazon взыскание в размере 136 миллионов евро за нарушение европейских правил конфиденциальности.

Обвинение компаниям поступило в связи с несанкционированным включением файлов cookie, а окна, которые предупреждали пользователей об этом не имели достаточной информации.

Отмечается, что компании получили трехмесячный срок, чтобы откалибровать файлы cookie и сделать их понятными для пользователей. В противном случае, Google и Amazon будут получать ежедневно штрафы на суммы в 100 тысяч долларов каждой. Ранее Google получили взыскания на 50 миллионов евро.

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Кроме того, Mercedes оштрафовали на $1,5 млрд за выхлопы. Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто.

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