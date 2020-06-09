Основатель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Amazon монополистом и выразил мнение, что компанию необходимо разделить. Об этом сообщает REUTERS.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии это неправильно", написал Маск в Twitter под твитом пользователя с ником Alex Berenson, который пожаловался на отказ крупнейшего ритейлера продавать его книгу о коронавирусе.

"Это безумие", — написал Маск в другом твите, отметив в нем основателя Amazon Джеффа Безоса.

Но Илон Маск не имеет законных полномочий разбивать Amazon.

Ритейлер не прокомментировал призыв Маска к роспуску Amazon, но сказал, что рассматриваемая книга, автором Алексом Беренсоном, была заблокирована по ошибке и теперь доступна для продажи через службу электронного чтения Kindle.

После того, как Amazon одобрил продажу книги, ее автор Alex Berenson написал в Twitter: "Спасибо @elonmusk и всем, кто помог".

Напомним, раннее девушка Илона Маска продовала часть себя.