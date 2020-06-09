Илон Маск призвал разделить Amazon [ Редактировать ]
Основатель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Amazon монополистом и выразил мнение, что компанию необходимо разделить. Об этом сообщает REUTERS.
"Пришло время разделить Amazon. Монополии это неправильно", написал Маск в Twitter под твитом пользователя с ником Alex Berenson, который пожаловался на отказ крупнейшего ритейлера продавать его книгу о коронавирусе.
"Это безумие", — написал Маск в другом твите, отметив в нем основателя Amazon Джеффа Безоса.
Но Илон Маск не имеет законных полномочий разбивать Amazon.
Ритейлер не прокомментировал призыв Маска к роспуску Amazon, но сказал, что рассматриваемая книга, автором Алексом Беренсоном, была заблокирована по ошибке и теперь доступна для продажи через службу электронного чтения Kindle.
После того, как Amazon одобрил продажу книги, ее автор Alex Berenson написал в Twitter: "Спасибо @elonmusk и всем, кто помог".
Напомним, раннее девушка Илона Маска продовала часть себя.
по теме
Эксперты назвали самый популярный браузер 2020 года
Популярный браузер от поискового гиганта зафиксировал новый рекорд
Telegram дал сбой: мессенджер не работал во всем мире
В работе мессенджера Telegram произошел сбой по всему миру
SpaceX запускает людей в космос: почему не состоялся полет
В среду, 28 мая, в 23:32 по киевскому времени должен был состояться первый пилотируемый полет космического корабля SpaceX
"Голубя-шпиона" посадили в тюрьму
Птица провела три года в тюрьме за ложное обвинение
Солистка KAZKA станцевала в купальнике для хейтеров (видео)
Фронтвумен группы KAZKA решила дать смелый ответ всем хейтерам