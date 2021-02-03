Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины "О санкциях", они "могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства…", а народный депутат Тарас Козак - гражданин Украины, и телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами.

Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы - о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом. О том, почему Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать.

Причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают - их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным. Сегодня Президент Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая Президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова: "…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила".

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"