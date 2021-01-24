У берегов Чили, ночью 24 января, случилось мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, а очаг стихии находился на глубине 40 км.

Важно, что в Пунта-Аренас живут около 117 тысяч человек.

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Из-за сильного землетрясения Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории.

Напомним, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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