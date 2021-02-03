Блокирование телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти каналы являются инструментом пропаганды.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, уже подтверждено финансирование этих каналов из России и что эти каналы стали одним из инструментов войны против Украины.

"Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которая нарушила суверенитет и государственные границы Украины", - говорится в сообщении Мендель.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Facebook написал, что эти телеканалы транслируют пропаганду.

"Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда", - отметил он.

По его словам, данные телеканалы агрессивно и открыто продвигали ценности государства РФ.

"Изо дня в день годами данная условная группа активно атаковала ценности суверенного государства, пытаясь доказать его несостоятельность и посеять у нас тотальное разочарование в самих себе", - добавил Подоляк.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и отключил от вещания три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.

Ранее мы писали о том, что в НСЖУ отреагировали на блокировку каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией".

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