Австралию захлестнула волна масштабных лесных пожаров (фото) [ Редактировать ]
Вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. Более 100 жителей населенного пункта были вынуждены покинуть свои дома.
В настоящее время успело дотла выгореть более 9 тысяч гектаров лесных насаждений, что стало наибольшим показателем за три года. При этом, в связи с сильными ветрами в регионе, пламя распространяется с огромной скоростью. Возгорание начало приближаться к городу с населением в два миллиона.
Независимо от того, находитесь ли вы в изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Отмечается, что огню удалось полностью уничтожить 71 дом. Во время операции по тушению, с различными травмами были госпитализированы 6 работников спасательных служб.
Nerida Evans has chosen to stay and defend her rural property in Gidgegannup. She shared with @abcperth what its like in the fireground📹— Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 3, 2021
"It’s currently burning up our boundary. We have machines and fire units defending"@abcnews @ABCemergency #WoorolooFire #perthfires #wanews pic.twitter.com/hfhJelXdAS
Читайте также, в Калифорнии "зверствуют" масштабные лесные пожары. Говорится о двух очагах возгораний, которые возникли в округе Ориндж, их общая площадь составляет 33,6 кв. км, а для ликвидации огня уже задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги.
Кроме того, на юге Турции свирепствуют жуткие лесные пожары, которые уже охватили три района в Хатае. В тушении пожаров участвовали 50 пожарных машин, два самолета, два вертолета, три бульдозера, десятки автомобилей и в общей сложности 300 пожарных.
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