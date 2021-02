Вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. Более 100 жителей населенного пункта были вынуждены покинуть свои дома.

В настоящее время успело дотла выгореть более 9 тысяч гектаров лесных насаждений, что стало наибольшим показателем за три года. При этом, в связи с сильными ветрами в регионе, пламя распространяется с огромной скоростью. Возгорание начало приближаться к городу с населением в два миллиона.

Отмечается, что огню удалось полностью уничтожить 71 дом. Во время операции по тушению, с различными травмами были госпитализированы 6 работников спасательных служб.

Nerida Evans has chosen to stay and defend her rural property in Gidgegannup. She shared with @abcperth what its like in the fireground📹



"It’s currently burning up our boundary. We have machines and fire units defending"@abcnews @ABCemergency #WoorolooFire #perthfires #wanews pic.twitter.com/hfhJelXdAS