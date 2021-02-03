В связи с сильными ветрами в регионе, пламя распространяется с огромной скоростью/ фото: Stroyobzor

Вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. Более 100 жителей населенного пункта были вынуждены покинуть свои дома.

В настоящее время успело дотла выгореть более 9 тысяч гектаров лесных насаждений, что стало наибольшим показателем за три года. При этом, в связи с сильными ветрами в регионе, пламя распространяется с огромной скоростью. Возгорание начало приближаться к городу с населением в два миллиона.

Независимо от того, находитесь ли вы в изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Отмечается, что огню удалось полностью уничтожить 71 дом. Во время операции по тушению, с различными травмами были госпитализированы 6 работников спасательных служб.

Nerida Evans has chosen to stay and defend her rural property in Gidgegannup. She shared with @abcperth what its like in the fireground📹



"It’s currently burning up our boundary. We have machines and fire units defending"@abcnews @ABCemergency #WoorolooFire #perthfires #wanews pic.twitter.com/hfhJelXdAS — Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 3, 2021

Читайте также, в Калифорнии "зверствуют" масштабные лесные пожары. Говорится о двух очагах возгораний, которые возникли в округе Ориндж, их общая площадь составляет 33,6 кв. км, а для ликвидации огня уже задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги.

Кроме того, на юге Турции свирепствуют жуткие лесные пожары, которые уже охватили три района в Хатае. В тушении пожаров участвовали 50 пожарных машин, два самолета, два вертолета, три бульдозера, десятки автомобилей и в общей сложности 300 пожарных.

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